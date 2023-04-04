22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev

74 yaşında hayatını kaybeden AK Parti 22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru için Kayseri Valiliğinde tören düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

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  • 04.04.2023 16:38
  • Güncelleme: 04.04.2023 17:47
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22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru'ya son görev
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

74 yaşında hayatını kaybeden AK Parti 22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru için Kayseri Valiliğinde tören düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı.

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen tören, AK Parti 22. Dönem Kayseri Milletvekili Mustafa Duru’nun biyografisinin okunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından 74 yaşında hayatını kaybeden Kayseri Milletvekili Mustafa Duru için dua edildi.

Duru’nun cenazesi, ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Bünyan İlçe Mezarlığı’na defnedilecek.

Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törene; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kamu kurum müdürleri, protokol üyeleri, Mustafa Duru’nun ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Duru kimdir

Mustafa Duru 1949 yılında Bünyan’da doğdu. Baba adı Tayyar, anne Adı Gülyeter’dir. İlkokulu Çağlayan İlkokulunda okuyan Duru, ortaokulu Bünyan’da okuduktan sonra, lise öğretimini Kayseri Lisesinde tamamladı. Adana İktisadi Ticari Bilimler Akademisi Makine Mühendislik Yüksek Okulunun gece bölümünden 1973 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası 1975 yılında bir plastik fabrikasına işletme mühendisi olarak girdi. Ağabeyi ile 1976 yılında kurduğu özel bir şirkette hem müdür hem de yönetici olarak çalıştı. 1980-1986 yılları arasında kurduğu iş yerinde genel müdürlük ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Hacılar Elektrik AŞ’de 6 ay Makine Bakım ve Proje Grubu’nda müdürlük görevinde bulundu. Ardından iki arkadaşıyla beraber yeni bir inşaat firması kurdu. Anavatan Partisi’nin Kayseri’de kuruluşunda kurucu olarak görev aldı (1983). Daha sonra Refah Partisi’ne katıldı ve il yönetiminde çalıştı. Fazilet Partisi’nin Kayseri’de kuruluşunda ve daha sonra AK Parti’nin Kayseri’de kuruluşunda il yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. AK Parti’nin Kayseri’de fiilen örgütlenmesinde görev alarak 2002 seçimlerinde bu partiden Kayseri Milletvekili seçildi. Milletvekili seçildikten sonra Kamu İktisadi Komisyonunda görev aldı. 2007 seçimlerinde milletvekilliğinin sona ermesi üzerine kendi şirketini tekrar faaliyete geçirerek iş hayatına geri döndü. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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İHA

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