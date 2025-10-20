22 Mahalleyi Ankara Yoluna Bağlayacak 50 Milyon TL'lik Yol Projesi

Yeni yol, yalnızca Yemliha Mahallesi'ni değil, çevresindeki diğer mahalleleri de kapsayarak bölgedeki ulaşımın kolaylaşmasını sağlayacak. Proje, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların taleplerine yanıt vermek amacıyla hayata geçiriliyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Yerinde İnceleme

Büyükkılıç, projenin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekipten bilgi aldı. Yolun, çevresindeki mahalleler ve köyler açısından önemine dikkat çeken Büyükkılıç, vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeyi geliştirdiklerini vurguladı.

Hayırlı Olsun Temennisi

Yapılan açıklamalarda, projenin tamamlanmasının ardından bölge halkına büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Büyükkılıç, yolun hayırlı olmasını dileyerek, projenin kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını umduğunu belirtti.

Vatandaşların Memnuniyeti

Yemliha Mahallesi sakinleri, gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, projeye destek verdiklerini ifade ettiler. Yeni yolun, bölgedeki ulaşım sorunlarını çözmede önemli bir adım olacağına inanıyorlar.

Bu proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal alanlara yönelik yatırımlarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.