  • Haberler
  • Gündem
  • 22 Mahalleyi Ankara Yoluna Bağlayacak 50 Milyon TL'lik Yol Projesi

22 Mahalleyi Ankara Yoluna Bağlayacak 50 Milyon TL'lik Yol Projesi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Yemliha Mahallesi'nde gerçekleştirilen yeni yol yapım çalışmaları, 22 mahalleyi Ankara yoluna bağlayacak bir projeye dönüşüyor. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki bu yol projesinin maliyeti 50 milyon TL olarak öngörülüyor.

22 Mahalleyi Ankara Yoluna Bağlayacak 50 Milyon TL'lik Yol Projesi

Yeni yol, yalnızca Yemliha Mahallesi'ni değil, çevresindeki diğer mahalleleri de kapsayarak bölgedeki ulaşımın kolaylaşmasını sağlayacak. Proje, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların taleplerine yanıt vermek amacıyla hayata geçiriliyor. Yolun tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve verimli hale gelmesi hedefleniyor.

Yerinde İnceleme

Büyükkılıç, projenin yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekipten bilgi aldı. Yolun, çevresindeki mahalleler ve köyler açısından önemine dikkat çeken Büyükkılıç, vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak projeyi geliştirdiklerini vurguladı.

Hayırlı Olsun Temennisi

Yapılan açıklamalarda, projenin tamamlanmasının ardından bölge halkına büyük katkılar sağlaması bekleniyor. Büyükkılıç, yolun hayırlı olmasını dileyerek, projenin kazasız belasız bir şekilde tamamlanmasını umduğunu belirtti.

Vatandaşların Memnuniyeti

Yemliha Mahallesi sakinleri, gerçekleştirilen hizmetlerden memnuniyetlerini dile getirerek, projeye destek verdiklerini ifade ettiler. Yeni yolun, bölgedeki ulaşım sorunlarını çözmede önemli bir adım olacağına inanıyorlar.

Bu proje, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal alanlara yönelik yatırımlarının bir parçası olarak öne çıkıyor ve bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Kayseri'de Çam Ağaçlarından Damlayan Reçineler Araçlara Zarar Veriyor
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı'nda doğa yürüyüşü
Yeşil Vatan Projesi kapsamında Ali Dağı’nda doğa yürüyüşü
Başkan Palancıoğlu: 'Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi'de bulunabilecek'
Başkan Palancıoğlu: “Coğrafi işaretli bütün ürünlerimiz Çarşı Melikgazi’de bulunabilecek”
Bakan Yerlikaya, 'Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik'
Bakan Yerlikaya, “Kırmızı bülten ve difizyonla aranan 500 suçluyu ülkemize geri getirdik”
Başkan Palancıoğlu: 'Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti'
Başkan Palancıoğlu: “Akıl Küpü Kütüphanelerinin üye sayısı 60 bin üyeyi geçti”
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri'de hiçbir sokak hayvanı açıkta kalmayacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!