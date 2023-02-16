222'nci saatte kurtarılan mucizeyi Vali Çiçek duyurdu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma sebep oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde Melike İmamoğlu isimli kişinin 222’nci saatte kurtarıldığı müjdesini Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Gökmen Çiçek verdi.

Çiçek sevincini şu sözlerle ifade etti;

“ Arkadaşlar Allah sizlerden razı olsun. Burada vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun.”