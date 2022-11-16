23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu: 17 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

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  • 16.11.2022 16:01
  • Güncelleme: 16.11.2022 16:34
23 adrese eş zamanlı hırsızlık operasyonu: 17 gözaltı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla operasyon düzenledi. Belirlenen 23 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 14 hırsızlık şüphelisini çaldıkları malzemeler ile yakaladı.

Gözaltına alınan 17 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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