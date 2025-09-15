23 ilde siber suç operasyonu: 364 şüpheli yakalandı

İçlerinde Kayseri'nin de bulunduğu 23 ilde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüpheliyi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 125'i tutuklanırken, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

23 ilde siber suç operasyonu: 364 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya içlerinde Kayseri’nin de bulunduğu 23 ilde Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 günde 364 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya: “23 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi”suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 125 şüpheli şahıs tutuklandı. 94’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; “Sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamı yaptıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı” ifadelerini kullandı.

