23 Nisan etkinlikleri kapsamında güreş heyecanı başladı
Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla güreş müsabakaları düzenlenen törenle başladı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen güreş müsabakaları, Ömer Halisdemir Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı. 2 gün sürecek organizasyonda 8 kulüpten toplam 130 sporcu mücadele edecek. Farklı sıkletlerde mindere çıkan sporcular, dereceye girebilmek için ter döküyor. Müsabakaların sonunda kendi kategorilerinde başarılı olan sporculara ödülleri takdim edilecek.
(RHA)