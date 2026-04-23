23 Nisan heyecanı 'Çocuk Treni' ile raylara taşındı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Çocuk Treni' etkinliği, ücretsiz seferleri ve eğlenceli aktiviteleriyle miniklere bayram sevinci yaşattı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından organize edilen Çocuk Treni, minikler tarafından ilgi gördü. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla hayata geçirilen etkinlikte, tren sabah 09.00’da Organize Sanayi İstasyonu’ndan ilk seferine başladı. Organize Sanayi-Cemil Baba, Cemil Baba-İldem 5, İldem 5-Organize Sanayi ile Anayurt-İldem 5 hatlarında hizmet veren tren, gün boyu ücretsiz olarak çocukları ağırladı.