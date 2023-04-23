23 Nisan kutlamalarında çocuklar yarıştı

Bu yıl 103'üncüsü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nevşehir'de de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

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  • 23.04.2023 15:34
  • Güncelleme: 23.04.2023 15:34
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23 Nisan kutlamalarında çocuklar yarıştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bu yıl 103’üncüsü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Nevşehir’de de çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Güzel Yurt Turgut Akdevelioğlu okulunda düzenlenen kutlama programına il protokolünün yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı. Kutlama etkinliklerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı teakvondo ve jimnastik kursu öğrencileri hünerlerini sergilerken öğrenciler de çuval, halat çekme, sandalye kapmaca ve yumurta taşıma yarışması yaptı.

İHA

Kayseri Gündem
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