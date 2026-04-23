23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin(TBMM) açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe milli eğitim müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çelengin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından sona erdi.