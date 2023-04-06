23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu
Kayseri'de 23 yaşındaki genç ağaçta asılı halde bulundu.
- 06.04.2023 16:33
- Güncelleme: 06.04.2023 16:33
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Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Asım Köksal Bulvarı Asım Köksal parkında meydana geldi. 23 yaşındaki T.P.’yi ağaca asılı halde görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri otopsisi yapılmak üzere T.P.’nin cansız bedenini Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Polis ekipleri ise olayla ilgili geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
1ha
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