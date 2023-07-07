23 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 'muhkem eşyayı kırarak hırsızlık' suçundan 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalanarak gözaltına alındı.
- 07.07.2023 15:23
- Güncelleme: 07.07.2023 16:09
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ’muhkem eşyayı kırarak hırsızlık’ suçundan 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle ’hırsızlık’ suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, ’muhkem eşyayı kırarak hırsızlık’ suçundan 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E.’yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.E., cezaevine teslim edildi.