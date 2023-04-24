23 yıl hapis cezası bulunan firari kovalamaca sonucu yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda hırsızlık suçundan hakkında 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
- 24.04.2023 17:55
- Güncelleme: 24.04.2023 17:55
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Yeşilyurt mahallesinde bir adreste operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ö. isimli şahıs polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan G.Ö., gözaltına alındı. G.Ö., işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.