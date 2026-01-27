23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Nazmi Toker Caddesi üzerinde yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenerek durdurulan araçta bulanan şahsın, yapılan kimlik sorgusunda 'Hırsızlık' suçundan 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.S. (52) olduğu anlaşılmasının ardından yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Nazmi Toker Caddesi üzerinde yapılan yol kontrolünde durumundan şüphelenerek durdurulan araçta bulanan şahsın, yapılan kimlik sorgusunda ‘Hırsızlık’ suçundan Kayseri, Niğde ve Nevşehir Adli Makamlarınca 4 aranma kaydı ve toplam 23 yıl 11 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulanan A.S. (52) olduğu anlaşılmasının ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

