23 Yıldır Ev Hayalleri Bitmedi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kooperatif üyeleri, 23 yıldır evlerini teslim alamadıklarını öne sürerek mağdur olduklarını iddia etti.

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  • 27.07.2023 14:24
  • Güncelleme: 27.07.2023 15:05
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23 Yıldır Ev Hayalleri Bitmedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kooperatif üyeleri, 23 yıldır evlerini teslim alamadıklarını öne sürerek mağdur olduklarını iddia etti.

İlçeye bağlı Erkilet Mahallesinde Uydukent Yapı Kooperatifi tarafından 5 blok halinde yapılan dairelerden 4 bloğu üyelere teslim edilirken 40 dairelik bir blok ise teslim edilmedi. Teslim edilmeyen blokta bulunan daire sahipleri ise 23 yıldır evlerine kavuşamadıklarını iddia etti. Kooperatif üyesi Cahit Köksal; "2000 yılında Uydukent Yapı Kooperatifine üye olduk. Yapı kooperatifinin amacı 550 daireydi. Blok olarak karar alındı. En son 5 blok teslim edildi. Teslim edilirken de kooperatif başkanı dedi ki; ’Bu maaliyeti verirseniz tapuyu vereceğim’ diyerek vaatte bulundu. Onlar da parayı vererek daireleri aldılar. Son blok olarak D blok kaldı. Teslim alanlar bizim bloğun paralarını vermeyince kooperatif bitmedi. Burada 3 tane inşaat mühendisi değişti. Bir türlü bitmedi. 1998 yılında noter huzurunda çekilişle yerler belli oldu ama kooperatif başkanı herkese değişik değişik ev yazmış. Daireler satılmış, icralar çoğalmış. İcralar çoğalınca müteahhit de para alamadığı için yapmak istemiyor. Kooperatif başkanı yok şuan. Aşağı yukarı 23 sene bitiyor, bu kooperatif bitmedi" dedi.

Bir diğer üye İhsan Atıcı da; "Temelden üyeyim. Noter anlaşmasıyla 36 ay 33 bin TL’ye teslimiyet olacaktı. 90 bin TL para ödedim, 25 senedir evimi teslim alamadım" ifadelerini kullanarak yetkililerden yardım istedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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