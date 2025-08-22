24 Ağustos ve 30 Ağustos Günü Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatılacak

  • Haberler
Kayseri'de 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:30'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Bayram Töreninde saat 09:15'ten itibaren Cumhuriyet Meydanı trafiğe kapatılacak.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 10:30’da Cumhuriyet Meydanında yapılacak genel prova ile 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü Bayram Töreninde; saat 09:15’ten itibaren Cumhuriyet Meydanı (Park Bulvarı, Seyyid Burhanettin Bulvarı, Sivas Caddesi ve İstasyon Caddesi) trafiğe kapatılacak.

Haber Merkezi

