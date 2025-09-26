'24 Kasım Öğretmenler Günü' genelgesi Türkiye'nin 81 iline gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasını taşıyan "24 Kasım Öğretmenler Günü" konulu genelge, 81 ilin valiliklerine gönderildi. Bakanlığın, öğretmenler ile 2025-2026 eğitim öğretim yılında "Aile Yılı" temasıyla ailenin korunması ve güçlendirilmesi; "Yeşil Vatan" temasıyla çevreye duyarlı, doğa bilincine sahip, ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen ve benimseyen bir nesil yetiştirilmesi hedeflendi. Genelgeye göre, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak üzere il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ve dış temsilciliklerde kutlama kurulları oluşturulacak. Programlara şehit öğretmenlerin yakınları, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ile vatandaşlar davet edilecek. Başta şehit öğretmenler olmak üzere hayatını kaybetmiş öğretmenler kabirleri başında anılacak, şehit öğretmenlerin aileleri, emekli öğretmenler ve huzurevlerinde kalan öğretmenler ziyaret edilecek. 24 Kasım itibarıyla adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin etmeleri sağlanacak. Bakanlık kadrolarından yıl içinde emekli olup kutlama programlarına katılan öğretmenlere de "Hizmet Şeref Belgesi" verilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar, birbirine yakın okul ve kurumlar ile öğrenci öğretmen sayısı az olan okullar, yakınlarındaki okul ve kurumlarla iş birliği yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü birlikte program hazırlayarak kutlayabilecek. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul ve kurum müdürlükleri ile dış temsilciliklerce dijital ortamlarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film, fotoğraf ve benzeri yarışmalar düzenlenecek. Dereceye giren katılımcılara, kutlama etkinlikleri sırasında ödülleri takdim edilecek ve dereceye giren eserler sergilenecek. Kutlama kurullarınca gençlik ve spor il müdürlükleri, belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılacak, öğretmenlerden oluşan takımlarla spor müsabakaları düzenlenecek. Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini meslektaşlarıyla ve üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adaylarıyla paylaşabilecekleri konferans, panel, söyleşi gibi etkinlikler düzenlenecek, söz konusu başarı öykülerini anlatan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuna sunulacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama kurullarınca, Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde öğretmenlik mesleğinde misyon, saygınlık, rehberlik, adanmışlık konularının yanı sıra kardeşlik, aile ve Yeşil Vatan gibi temaları ele alan panel, sempozyum, açık oturum, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlenmek üzere üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılacak. Öğretmenler Günü'nü kapsayan hafta ve yıl içinde kamu kurumları ve özel kurumlarla iş birliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesi sağlanacak, ayrıca illerdeki 100. Yıl Eğitim Ormanı'nda, ilçelerde ise uygun alanlarda ağaç dikimi etkinliği gerçekleştirilecek.