24 Kasım öğretmenler günü, özel etkinliklerle kutlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelerek 21-26 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak öğretmenler için çeşitli etkinliklerin yer aldığı programlar hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelerek 21-26 Kasım tarihlerinde Ankara'da ağırlanacak öğretmenler için çeşitli etkinliklerin yer aldığı programlar hazırlandı. Etkinliklere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel öğretim ve özel eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile emekli öğretmenler, şehit öğretmen yakınları, Türk Devletleri Teşkilatına üye ülkeler ile Balkan ülkelerinden öğretmenler, azınlık okullarından öğretmenler ve MEB AKUB ekipleri davet edildi.

