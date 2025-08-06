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- 24 Yıl önce arkadaşının silahından kazara can mermiyle can vermişti: Şehit Polis Şaban Arıcan Anıldı
24 Yıl önce arkadaşının silahından kazara can mermiyle can vermişti: Şehit Polis Şaban Arıcan Anıldı
Kayseri doğumlu Polis Memuru Şaban Arıcan 6 Ağustos tarihinde arkadaşının tabancasıyla kazara vurularak şehit oldu. Arıcan hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde anılıyor.
Kayseri doğumlu Polis Memuru Şaban Arıcan 6 Ağustos tarihinde arkadaşının tabancasıyla kazara vurularak şehit oldu. Arıcan hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde anılıyor. Şehit Arıcan 2001 yılında Mersin’de şehit oldu. Şehit Arıcan memleketi Kayseri’de toprağa verildi.
Polis Memuru Şehit Şaban Arıcan 1972 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. Polis Memuru Arıcan, 6 Ağustos 2001 tarihinde Mersin ilinde görev başında arkadaşının tabancası ile kazaen vurularak şehit oldu. Arıcan, Kayseri Asri Mezarlığı’na defnedildi. Şehidin adı 22 Gesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Şaban Arıcan Sokağı’na verildi.