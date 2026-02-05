24 yılda Kayseri'de büyük çöküş
Kişi başında düşen gelir sıralamasında Kayseri, 2000 yılında 17'nci sırada yer alırken 2024 yılında 11 sıra gerileyerek 28'inci sırada yer aldı.
Kayseri Valiliği talimatları doğrultusunda MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kayseri Şehir Endeksleri Projesi (KAŞE) Faz-1 sonuçları açıklandı. Raporda, Kayseri’nin son 24 yılda kişi başına düşen gelirinde ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.
Rapora göre; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH), iller sıralamasına ilişkin verilerde Kayseri, 2000 yılında 11’nci sıradayken 2024 yılında 14’ncü sıraya gerilediği görülmekte. Kayseri, 2000 yılında 2 milyon 580 bin 533 TL GSYİH’e sahipken 2024 yılında bu rakam 618 milyon 477 bin 669 TL oldu. GSYH’nin 24 yıllık değişiminin yer aldığı göstergelerde, Kayseri sıralamada herhangi bir ili geçmezken, Tekirdağ, Hatay ve Gaziantep sıralamada Kayseri’nin üzerine çıkan iller oldu.
2000 yılı GSYH iller sıralaması şu şekilde;
1.İstanbul
2.Ankara
3.İzmir
4.Bursa
5.Kocaeli
6.Antalya
7.Konya
8.Adana
9.Mersin
10.Manisa
11.Kayseri
12.Balıkesir
13.Tekirdağ
14.Hatay
15.Gaziantep
2024 yılı GSYH iller sıralaması şu şekilde;
1.İstanbul
2.Ankara
3.İzmir
4.Kocaeli
5.Bursa
6.Antalya
7.Mersin
8.Konya
9.Adana
10.Gaziantep
11.Tekirdağ
12.Manisa
13.Hatay
14.Kayseri
15.Balıkesir
24 YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ
Söz konusu raporda, 2000-2024 yılları arasında Kayseri’nin iller bazında ‘Kişi başına GSYH’ verileri de yer aldı. Kayseri, 2000 yılında 17’inci sırada yer alırken 2024 yılında 28’inci sıraya kadar geriledi. Karabük, Isparta, Artvin, Burdur, Erzincan, Kastamonu ve Uşak’ı geride bırakan Kayseri, Denizli, Edirne, Mersin, Düzce, Manisa, Balıkesir, Karaman, Tunceli, Sakarya, Çanakkale, Bursa, Yalova, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Bolu, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Ankara, Kocaeli, İstanbul gibi illerin de gerisinde kaldı.