24 yılda Kayseri’de büyük çöküş

Kayseri Valiliği talimatları doğrultusunda MÜSİAD Kayseri Şubesi ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Kayseri Şehir Endeksleri Projesi (KAŞE) Faz-1 sonuçları açıklandı. Raporda, Kayseri’nin son 24 yılda kişi başına düşen gelirinde ciddi bir düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Rapora göre; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GSYH), iller sıralamasına ilişkin verilerde Kayseri, 2000 yılında 11’nci sıradayken 2024 yılında 14’ncü sıraya gerilediği görülmekte. Kayseri, 2000 yılında 2 milyon 580 bin 533 TL GSYİH’e sahipken 2024 yılında bu rakam 618 milyon 477 bin 669 TL oldu. GSYH’nin 24 yıllık değişiminin yer aldığı göstergelerde, Kayseri sıralamada herhangi bir ili geçmezken, Tekirdağ, Hatay ve Gaziantep sıralamada Kayseri’nin üzerine çıkan iller oldu.

2000 yılı GSYH iller sıralaması şu şekilde;

1.İstanbul

2.Ankara

3.İzmir

4.Bursa

5.Kocaeli

6.Antalya

7.Konya

8.Adana

9.Mersin

10.Manisa

11.Kayseri

12.Balıkesir

13.Tekirdağ

14.Hatay

15.Gaziantep

2024 yılı GSYH iller sıralaması şu şekilde;

1.İstanbul

2.Ankara

3.İzmir

4.Kocaeli

5.Bursa

6.Antalya

7.Mersin

8.Konya

9.Adana

10.Gaziantep

11.Tekirdağ

12.Manisa

13.Hatay

14.Kayseri

15.Balıkesir

24 YILDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Söz konusu raporda, 2000-2024 yılları arasında Kayseri’nin iller bazında ‘Kişi başına GSYH’ verileri de yer aldı. Kayseri, 2000 yılında 17’inci sırada yer alırken 2024 yılında 28’inci sıraya kadar geriledi. Karabük, Isparta, Artvin, Burdur, Erzincan, Kastamonu ve Uşak’ı geride bırakan Kayseri, Denizli, Edirne, Mersin, Düzce, Manisa, Balıkesir, Karaman, Tunceli, Sakarya, Çanakkale, Bursa, Yalova, Muğla, Bilecik, Eskişehir, Kırklareli, Bolu, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Ankara, Kocaeli, İstanbul gibi illerin de gerisinde kaldı.