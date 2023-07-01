25 bin nüfuslu mahallede et girmeyen hane yok

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan 4 yıllık görev süresinde mahallesine yeni projeler kazandırırken yardıma muhtaç aileleri de unutmuyor. Depremzedelere kucak açan Kurhan, Kurban Bayramı'nda da kurban kesemeyen ailelere hayırseverlerin ulaştırdığı payları dağıtıyor.

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  • 01.07.2023 14:47
  • Güncelleme: 01.07.2023 18:19
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25 bin nüfuslu mahallede et girmeyen hane yok
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bulunan İldem Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Emine Kurhan; 4 yıllık görev süresinde mahallesine yeni projeler kazandırırken yardıma muhtaç aileleri de unutmuyor. Depremzedelere kucak açan Kurhan, Kurban Bayramı’nda da kurban kesemeyen ailelere hayırseverlerin ulaştırdığı payları dağıtıyor.

25 bin nüfuslu İldem Cumhuriyet Mahallesi’nde 4 yıldır muhtarlık yapan Emine Kurhan, mahallesinde eksik olanları tamamlamak için muhtarlığa aday olduğunu söyledi. Kurhan; "1998 yılından bu yana İldem’in ilk kuruluşundan beri burada oturuyorum. Mahallemin eksikliklerinden dolayı aday oldum. Kütüphanemi yaptırdım, sosyal tesisin üçüncü katına geldi yapılıyor. Mahallemin eksikliklerini tamamlamak için aday oldum" dedi. Mahalleye yapılan projeler hakkında bilgiler veren Kurhan; "4 yıldır mahallem ile ilgili gelen her talebi belediyeye bildiriyorum. Belediyeden de güzel dönüşler oluyor. Sosyal tesis, kütüphane yapıldı. Elektrik kabloları yer üstündeydi, yer altına alındı. Birkaç sokağımız kaldı, onun da bu sene alınacağını düşünüyorum. Dükkanlarımızın hiçbirinde doğalgaz yoktu, doğalgazlarımız çekildi" ifadelerini kullandı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde depremzedelere de mahalle olarak kucak açtıklarını kaydeden Muhtar Kurhan; "Çok büyük bir felaketti. O günlerde ciğerim yandı. Mahalle olarak kenetlendik. İlk 3 gün deprem olan illere tırlarla her şeyi gönderdik. 3 gün sonra baktım depremzedeler bizim mahallemize göç ediyor. Bir depo açtık, neye ihtiyaçları varsa onları ayarladık. Hepsine yardımcı olduk. Boş görevli dairelerine ev dizdik, depremzedeleri oralara yerleştirdik. Keşke yaşamasaydık bu felaketi" diye konuştu.

"Yoksulun yanındayım"

Kurban Bayramı’nda hayırsever vatandaşların getirdiği etleri kurban kesemeyen ailelere ulaştırdıklarının da altını çizen emine Kurhan; "Kurban Bayramlarında ikinci günü muhtarlığımı açarım. 10 gün öncesinden paylaşım yaparım, ’kesemeyenlere dağıtabilmemiz için pay getirirseniz buradan dağıtalım’ şeklinde. Çünkü insan komşusunu bile bilemiyor bazen. Dağıtımlarını yapıyorum. Çok da güzel şeylere vesile oluyoruz. Çok severek yapıyorum işimi. Mahalle ile iç içeyiz, geri dönüşler çok güzel. Çalışmaya devam edeceğim. Yoksulun yanındayım, Allah hayırseverlerimizden de razı olsun" dedi. Mahalleli de muhtarları Emine Kurhan’ın çalışmalarından memnun olduklarını dile getirdi.

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İHA

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