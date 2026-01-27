  • Haberler
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından 2026 yılı başından itibaren toplam piyasa değeri 1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi.

25 günde piyasa değeri 1 milyar 697 milyon liralık uyuşturucu madde yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından 2026 yılı başından itibaren 378,9 kilogram esrar, 117,4 kilogram sentetik hap, 225,5 kilogram metamfetamin, 280 bin adet metadon hap, 7,6 kilogram afyon sakızı ve 3,1 kilogram kokain olmak üzere toplam değeri 1 milyar 697 milyon lira olan uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi. Yakalanan uyuşturucu maddeler imha edildi. Şüpheliler hakkında ise gerekli adli işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

