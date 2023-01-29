25’inci MÜSİAD ‘Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Kayseri 30’uncu Kuruluş Yıldönümü ve Başarı Ödül Töreninde ödüller sahiplerini buldu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Kayseri 30’uncu Kuruluş Yıldönümü ve Başarı Ödül Töreni gerçekleştirildi. Kuran’ı Kerim tilavetiyle başlayan törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra iş insanları katılım sağladı.

‘85 MİLYON TEK YÜREK, TEK YUMRUK HALİNDE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Ödül töreni sonrasında konuşma yapan Bakan Akar, “Zekâ demek çevreye uyum demektir. Kayserili zekidir. Kayserili değişen ve gelişen duruma oluşan şartlara da uymayı bilir ve buna göre tedbirlerini alır. Arkadaşlar artık eski Türkiye yok. Türkiye yüzyılındayız. Şu anda Ticaret Bakanımız Venezuella’da bir ticareti sanayi var. Ekonomik bir iş birliği var. Dolayısıyla buna ayak uydurmak lazım. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yok. Türkler ve Kürtler kardeştir. Biz yüzyıllarca beraber yaşadık. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Bunun da daha ötesinde bu Cumhuriyeti beraber kurduk, bu bayrağı beraber dalgalandırdık. Bunun kanıtı da şehitliklerde evlatlarımızın beraber yatmasıdır. Aramıza fitne, nifak sokmak isteyenler var. Bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. 85 milyon tek yürek, tek yumruk halinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Zekâ demek çevreye uyum demektir. Kayserili zekidir. Kayserili değişen ve gelişen duruma oluşan şartlara da uymayı bilir ve buna göre tedbirlerini alır” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE LAYIK OLDUĞU YERİ ALACAK VE ÜLKEMİZ GÜVEN, REFAH İÇİNDE YAŞAYACAK’

Türkiye’nin layık olduğu yeri alacağını belirten Bakan akar, “Hepinizin gördüğü, hepinizin bildiği gibi artık Türkiye yüzyılına geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devleti uluslararası ilişkilerde özne haline geldi. Artık uluslararası konularda uluslararası olaylarda bölgemizde dünyada ne varsa Türkiye’nin de bir sözü var. Bu manada üç kıtada atalarımızın at koşturduğu barışı, huzuru, istikrarı, adaleti sağladı atalarımızdan aldığımız ilhamla Afrika’da, Asya’da ve Avrupa’da Türkiye bir şekilde söz sahibi olduğunu gösterdi, göstermeye devam edecek. İlgi alanımız ise tüm dünya. Ticaret bakanımız Venezuela’da. Artık Türkiye kabına sığmıyor. Türkiye gerçekten ayağa kalktı. İnşallah bundan sonra çok daha başarılı faaliyetleri ile Türkiye layık olduğu yeri alacak ve ülkemiz güven, refah içinde yaşayacak” şeklinde konuştu.

‘KUZEY KIBRIS DİYE BİR ŞEY KALMADI ARTIK’

Batıda özgürlükten, insan haklarından, inanç ve düşünce hürriyetinden bahsedenlerin açık bir şekilde milyarlarca insanın inancına karşı olan hakaretlere karşı suskun kaldıklarını ifade eden Bakan Akar, “İşte onun içinde Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye’nin değişen ve dönüşen bu rolünden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Bakanlığımızın da görev ve sorumlulukları arttı. Bir taraftan hudutlarımızın korunması için diğer taraftan bahsettiğimiz terörle mücadelenin gerçekleşmesi için diğer taraftan da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycanlı ve Libyalı kardeşlerimiz başta olmak üzere Somali’de Kosova’da, Sudan’da dünyanın 19 değişik yerinde bölgesel olarak dünya barışına katkı sağlamak için gece, gündüz çalışmalarımız sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Kuzey Kıbrıs diye bir şey kalmadı artık. Kuzey yok. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Başta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere Ege’de, Doğu Akdeniz’de hem kendi hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunu korumak için karada, denizde ve havada yapılması gereken ne varsa hepsini yaptık ve yapıyoruz. Biz hiçbir zaman savaştan yana değiliz. Biz barış diyoruz, diyalogdan yanayız. Hiçbir şekilde ne kendimizin ne de Kıbrıslı kardeşlerimizin çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Hiçbir şekilde oldu bittiye müsaade etmedik, bundan sonrada etmeyeceğiz. Bunu herkes bu şekilde bilsin. Biz görüşeli, konuşalım derken bu bir zafiyet değil. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız demekte tehdit değil. Bunu çarpıtmayın diyoruz, maalesef bunu çarpıtıyorlar” diye konuştu.

‘ÇATLASALAR DA PATLASALAR DA UÇAĞIMIZDA, FÜZEMİZİ DE, MOTORUMUZU DA YAPACAĞIZ’

Savunma sanayinde yerlilik ve millilikle yüzde 80’leri aşmak üzere olduklarını aktaran Bakan Akar, “Bu bizim TSK’mız, ordumuz, ülkemiz için aynı zamanda bizden medet uman dost ve kardeşlerimiz içinde büyük bir güvence. Silahlı kuvvetlerimizin lazım olan ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak inşallah çok kısa zamanda karşılayacağız. Motor ve füze problemimiz var. Bunu çözdük, çözüyoruz. Çatlasalar da patlasalar da uçağımızda, füzemizide, motorumuzu da yapacağız, Kızıl Elmayı da uçuracağız. Arkadaşlar ben bu duygu ve düşüncelerle MÜSİAD Kayseri Şubesinin 30’uncu yılını en içten duygularla kutluyorum. Kendilerine de bundan sonra başarılı görevler diliyorum” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Milli Savunmanın Gücü ödülü Bakan Akar’a, Turizmin Gücü ödülü Vali Çiçek’e, Yerel Yönetimin Gücü ödülü Özhaseki’ye, Türkiye Yüzyılının Gücü TOGG özel ödülü TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’na, Hayırseverin Gücü ödülü Osman Ulubaş’a Ticaretin Gücü ödülü Ömer Gülsoy’a, İhracatın Gücü ödülü Saffet Arslan’a, Üretimin Gücü ödülü Erciyes Anadolu Holding adına Ceo Yardımcısı Murat Aksu’ya, Arge’nin Gücü ödülü Turkuaz Arge’nin kurucusu Abidin Özkaya’ya, Sosyal Sorumluluğun Gücü ödülü Ahmet Seferoğlu’na, Markanın Gücü ödülü Necmettin Baktır’a, Kültür ve Sanatın Gücü ödülü Mehmet Bozdağ’a, Akademinin Gücü ödülü MÜSİAD Kayseri Gönül Üyesi ve Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ya, Basının Gücü ödülüne Veli Altınkaya adına Kübra Altınkaya’ya, Girişimcinin Gücü ödülü Kültepe yatırırıma takdim edilmek üzere Kültepe Yatırım Yönetim Başkanı İbrahim Ulukaya’ya, Kadın Girişimci ödülü Kadın Kooperatifi Başkanı Nejla Sonay’a takdim edildi.