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'25 yeni ilin kurulacağı' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kamuoyunda yer alan '25 yeni ilin kurulacağı' haberlerine ilişkin yapılan açıklamada 'Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan '25 yeni ilin kurulacağı' yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' denildi.

'25 yeni ilin kurulacağı' iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi

Kamuoyunda yer alan "25 yeni ilin kurulacağı" haberlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM) tarafından yalanlama geldi.

DMM tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Bazı basın yayın mecralarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "25 yeni ilin kurulacağı" yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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