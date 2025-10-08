25 yıl hapis cezası ile aranan kadınlar yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında 'Hırsızlık' ve 'Silahla Tehdit' suçlarından toplam 25 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında "Hırsızlık" suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (35) ve hakkında “Silahla Tehdit” suçundan 9 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası bulunan B.B. (26) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.