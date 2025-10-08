25 yıl hapis cezası ile aranan kadınlar yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda haklarında 'Hırsızlık' ve 'Silahla Tehdit' suçlarından toplam 25 yıl 5 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

25 yıl hapis cezası ile aranan kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; hakkında "Hırsızlık" suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.S. (35) ve hakkında “Silahla Tehdit” suçundan 9 yıl 3 ay 6 gün hapis cezası bulunan B.B. (26) saklandıkları adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'nin 1200 km'lik altyapısı, 'Kanal Görüntüleme Robotu' ile Kontrol Altında
Kayseri'nin 1200 km'lik altyapısı, "Kanal Görüntüleme Robotu" ile Kontrol Altında
Ali Dağı, 'Yangın Kalkanı' ile yangından korunacak
Ali Dağı, 'Yangın Kalkanı' ile yangından korunacak
Tacettin Katlı Otaparkı'nın çatısı 2 Milyon TL'ye yenilendi
Tacettin Katlı Otaparkı'nın çatısı 2 Milyon TL'ye yenilendi
İncesu OSB'de 23 arsa tahsis edilecek
İncesu OSB’de 23 arsa tahsis edilecek
Polis ekiplerinden terör operasyonu: Bylock kullanıcısı 2 kişi yakalandı
Polis ekiplerinden terör operasyonu: Bylock kullanıcısı 2 kişi yakalandı
Özgürlük Filosu'ndaki Milletvekilleri ve Aktivistler İsrail Tarafından Alıkonuldu
Özgürlük Filosu'ndaki Milletvekilleri ve Aktivistler İsrail Tarafından Alıkonuldu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!