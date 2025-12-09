255 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından İncesu Osman Gazi İlkokulu ile Atatürk İlkokulunda toplamda 255 öğrenciye trafik bilincini oluşturmak amacıyla, karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi, fermuar tekniği ile yol verme ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.