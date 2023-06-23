26 takımlı turnuvada ortalık karıştı

İncesu İlçesi'nde düzenlenen Murat Eryücel Futbol Turnuvası'nda oynanan bir müsabakada kavga çıktı. 

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  • 23.06.2023 12:25
  • Güncelleme: 23.06.2023 12:25
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26 takımlı turnuvada ortalık karıştı

İncesu İlçesi’nde düzenlenen Murat Eryücel Futbol Turnuvası’nda oynanan bir müsabakada kavga çıktı. 

İncesu’da 26 takımdan 400'e yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın son maçında kavga çıktı. 
Tribündekilerin de karıştığı kavgayı emniyet güçleri zorlukla yatıştırdı.

Haber Merkezi

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