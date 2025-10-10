260 memur alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı 200, Savunma Sanayii Başkanlığı 36, Kültür ve Turizm Bakanlığı'da, 24 sözleşmeli personel alacağını Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular için 2024 yılı KPSS B puanı esas alınacak. İstihdam edilecek personel için, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli kontenjanı ayrıldı. Adaylar başvurularını 13-24 Ekim tarihleri arasında yapacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.