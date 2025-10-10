260 memur alımı yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı 200, Savunma Sanayii Başkanlığı 36, Kültür ve Turizm Bakanlığı'da, 24 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı 200, Savunma Sanayii Başkanlığı 36, Kültür ve Turizm Bakanlığı'da, 24 sözleşmeli personel alacağını Resmi Gazete'de yayımlandı. Başvurular için 2024 yılı KPSS B puanı esas alınacak. İstihdam edilecek personel için, 26 mühendis, 41 veteriner hekim, 25 koruma ve güvenlik görevlisi ile 108 destek personeli kontenjanı ayrıldı. Adaylar başvurularını 13-24 Ekim tarihleri arasında yapacak. Başvurular Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.