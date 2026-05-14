27 Yıl 9 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G. (51), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.