27 Yıl 9 Ay Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G. (51), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, silahla yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.G.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü adresine düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. 

Haber Merkezi

