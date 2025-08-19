270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi çalışmaları neticesinde 270 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Bünyan Merkez ve Pınarbaşı Merkez Jandarma Komutanlığınca Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrol devriyesi gerçekleştirildi. Yapılan devriye esnasında kimlik sorgusu için durdurulan Z.S. isimli şahsın sevk ve idaresinde bulunan tırda Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde; 270 paket muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

