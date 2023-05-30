28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 28.Dönem Milletvekili Seçimi’nde AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili ile mecliste yerini aldı.

Kayseri’de ise Milletvekili dağılımına göre ise AK Parti 5 milletvekili, MHP 2 milletvekili, CHP 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. Toplamda Cumhur İttifakı 7, Millet İttifakı 3 milletvekili ile mecliste Kayseri’yi temsil yetkisi kazandı.



SEÇİLEN KAYSERİ MİLLETVEKİLLERİ:

Hulusi Akar (AK Parti),

Ayşe Böhürler (AK Parti),

Şaban Çopuroğlu (AK Parti),

Murat Cahid Cıngı (AK Parti),

Sayın Bayar Özsoy (AK Parti),

İsmail Özdemir (MHP),

Baki Ersoy (MHP),

Aşkın Genç (CHP),

Mahmut Arıkan (CHP listesinden Saadet Partisi)

Dursun Ataş (İYİ Parti)