28 Şubat'ın 29. Yıl Dönümünde Unutulmaması Gerekenler

Aslantürk, "28 Şubat, yalnızca askeri bir müdahale değil, aynı zamanda toplumsal hayatı kuşatan bir baskı ve tasfiye sürecidir" dedi. Açıklamasında, on binlerce öğrencinin eğitim hakkının gasp edildiğini, binlerce kamu görevlisinin soruşturmalarla sindirildiğini ve 6 milyon insanın Batı Çalışma Grubu tarafından fişlenerek "sakıncalı" ilan edildiğini belirtti. Ayrıca, dindar vatandaşların cadı avına maruz kaldığını ve ekonomik zararın büyüklüğünü vurguladı.

"Özgürlük İçin 10 Milyon İmza" kampanyasıyla o süreçte direndiklerini ifade eden Aslantürk, "Dün olduğu gibi bugün de milli iradenin ve temel hak ve özgürlüklerin yanında durmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aslantürk, 29 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat ile tam anlamıyla bir hesaplaşmanın sağlanmadığını belirterek, "Darbenin askeri unsurları yargı önünde hesap vermiş olsa da sivil ve bürokratik ayağın bütünüyle ortaya çıkarılmaması ciddi bir boşluk oluşturmaktadır" dedi. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin, vesayet odaklarıyla eksik hesaplaşmanın sonuçlarını gösterdiğini hatırlattı.

Açıklamasında, 28 Şubat zihniyetinin hala varlığını sürdürdüğünü ifade eden Aslantürk, "Bu millet, bir daha benzer vesayet girişimlerine asla müsaade etmeyecektir" diye ekledi.

Memur-Sen olarak çağrılarının net olduğunu belirten Aslantürk, 28 Şubat sürecinin sivil ve bürokratik ayağıyla tam anlamıyla hesaplaşılması gerektiğini vurguladı. Giderilememiş tüm mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve hak kaybı yaşayan tek bir kişi dahi bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Son olarak, büyük Memur-Sen ailesi olarak darbeci zihniyeti unutturmayacaklarını ve sivil iradeyi her zeminde savunmaya devam edeceklerini belirten Aslantürk, milli iradeye sahip çıkan ve baskılara boyun eğmeyen aziz millete saygılarını sundu.