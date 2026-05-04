  • Haberler
  • Asayiş
  • 285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli olduğu değerlendirilen araç içerisinde 285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; şüpheli olduğu değerlendirilen otomobil, Yahyalı İlçesi Yol Kontrol Noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. 
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
Eski Sanayi Karşısındaki 175 daire 14 dükkan için kat karşılığı ihale yapılacak
Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti
Kayseri Resmen 2029 Dünya Spor Başkenti
Yahyalı'ya Mayıs Karı
Yahyalı’ya Mayıs Karı
Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu
Batman Üniversitesi'nde IFEST 2026: Hakan Topuzoğlu
Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı
Nisan ayı enflasyonu aylık %4,18 arttı
Can Deveci: 'Bölgenin tek çıkış yolu, bölge ülkelerinin bir araya gelmesidir'
Can Deveci: ‘Bölgenin tek çıkış yolu, bölge ülkelerinin bir araya gelmesidir’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!