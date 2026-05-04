285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi
Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda; şüpheli olduğu değerlendirilen otomobil, Yahyalı İlçesi Yol Kontrol Noktasında durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde 285 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.