29 ayrı suç kaydı olan şahıs jandarmadan kaçamadı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 29 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı.

Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, jandarma bölgesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olarak aranan ve 29 ayrı suç kaydı ile 11 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş cezası olan İ.Ç., saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Karakolda işlemleri tamamlanan İ.Ç., cezaevine gönderildi.