29 ekibin katıldığı eş zamanlı operasyonda 15 kişi tutuklandı

Kayseri'de 29 ekip ve 78 personelin katılımıyla haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik polis ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belirlenen 20 adrese yapılan operasyonda 14 kişi ve bulunduğu evin çatısına saklanan şahıs ekiplerin çalışması doğrultusunda yakalandı. Gözaltına alınan 15 kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 

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  • 11.07.2023 11:59
  • Güncelleme: 11.07.2023 11:59
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29 ekibin katıldığı eş zamanlı operasyonda 15 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda haklarında hırsızlık ve çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik polis ekipleri tarafından il merkezinde sabah saat 05:15’te belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şahsı yakalamak için 29 ekip ve 78 personel harekete geçti. 

Operasyon neticesinde hakkında ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T. isimli şahıs, hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve tutuklu veya hükümlünün kaçması’ suçlarından yakalama emri bulunan toplamda 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şahıs, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından toplamda 14 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan İ.K. isimli şahıs, hakkında ‘dolandırıcılık’ suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan U.Y. isimli şahıs, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yabancı uyruklu Y.C. isimli şahıs, hakkında ‘kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma veya satın alma’ suçlarından 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ş. isimli şahıs, hakkında ‘binanın eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. A. isimli şahıs, hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. isimli şahıs, hakkında ‘silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, hakkında ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. isimli şahıs, hakkında ‘zorla dilendiricilik yaptırma’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C. isimli şahıs, hakkında ‘tutuklu veya hükümlünün kaçması ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma veya satın alma’ suçlarından ifadesi bulunan M.E. isimli şahısla birlikte toplam 14 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında hakkında ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.A. isimli şahıs saklandığı evin çatısında yakalanarak gözaltına alındı. 

Eş zamanlı operasyonda yakalanan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1ha

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