'29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri' gerçekleştirildi
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü tarafından düzenlenen “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri” Kayseri Devlet Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde, birbirinden farklı eserler Erciyes Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından katılımcılara seslendirildi. Etkinlikte anlatıcı olarak Ahmet Nedim Kilci de sahne alarak Cumhuriyet tarihine dair sunum gerçekleştirdi.