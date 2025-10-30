29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu düzenlendi

Bugün Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünü büyük bir onurla ve gururla hep beraber el ele kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Biz Türk milleti olarak tarih sahnesine daha bugün çıkmış bir millet değiliz. Tarihimiz, tarihin en eski zamanlarına kadar uzanan, kökleri kahramanlıklarla, zaferle, destanlarla yoğrulmuş aziz bir milletiz. Biz bedel ödeyerek bin yıldır bu coğrafyadayız. Bu coğrafyada Mete Han'ın disiplini, Sultan Alparslan'ın cesareti, Fatih'in inancı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararıyla dimdik ayaktayız. Bizler bin yıldır çok büyük zaferler yaşadık. Üç kıtaya hükmettik. Hükmümüz altında onlarca etnik grup, onlarca din, onlarca dil vardı. Ama bizim tarihimize hiçbir zaman utanacağımız, yüzümüzün kızaracağı en ufak bir kara leke ecdadımız bize bırakmadı. Biz alnımız dik, katliam, soykırım bilmeyen, merhametle, şefkatle yoğrulmuş bir medeniyetiz. Ama hepimiz dünyanın halini görüyoruz. Dünyanın gözü önünde hiç utanmadan, hiç sıkılmadan soykırım uygulayanlar, katliam yapanlar, kandan ve gözyaşından beslenenler, utanmadan, sıkılmadan "Evet, soykırım yapıyoruz, yapacağız" diyorlar. Ve bu utanmazlar küstahça milletimize tehditler ve iftiralar savuruyorlar. Şunu unutmasınlar: Bu milletin çelik iradesi her zaman dimdik ayaktadır. Biz bu coğrafyaya diz çökmek için gelmedik. Dimdik ayakta durmak için yemin ettik. Ve dimdik ayaktayız. Binlerce yılda bu coğrafyada ayakta kalacağız. Sevgili gençler Kayseri Valisi olarak sizlere seslenmek istiyorum. Sizler bizim ümidimizsiniz. Bizim umudumuzsunuz, bizim Kızılelma'mızsınız. Sizler düşerseniz, sizler yıkılırsanız, hepimiz düşeriz. Bayrak düşer, ezan diner. O yüzden sizlere Valiniz olarak, abiniz olarak rica ediyorum: Düşmeyeceksiniz, yıkılmayacaksınız, yılmayacaksınız. Bayrağı hep en yukarıda tutmak için dimdik duracaksınız. Size tuzak kurmak isteyen, sosyal medyalarda aile aidiyetlerinizi sorgulamak isteyenler, millet aidiyetini sorgulamak isteyen alçaklara dimdik durarak cevap vereceksiniz. Çünkü bu milletin geleceği sizsiniz. Sevgili anneler, babalar, evlatlarınız sadece sizin evlatlarınız değil, bin yıllık, hatta binlerce yıllık kadim Türk milletinin evlatlarıdır. Onlara tuzak kurmak isteyenlere karşı uyanık ve dimdik duracağız. Birlikte el ele kenetlenerek duracağız. Fitne tohumları ekmek isteyen, bizi birbirimize düşürmek isteyenlere karşı fırsat vermeyeceğiz, uyanık olacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullanıldı.