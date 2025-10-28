29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanacak

Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı’nda yarın kutlama programı düzenlenecek.

Valilik tarafından hazırlanan kutlama programı ise şu şekilde;

Valilik Makamı

09.30 – Tebriklerin Kabul Töreni

Cumhuriyet Meydanı

09.30 – Halk Oyunları Gösterileri

10.00 – Sayın Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanının, törene katılanların ve halkın bayramını kutlamaları.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde şanlı bayrağımızın göndere çekilmesi.

Sayın Vali Gökmen Çiçek’in konuşmaları.

Cumhuriyet Tırmanışı’nda Erciyes Dağı zirvesine açılan Türk bayrağının, dağ tırmanış ekibi tarafından Sayın Vali Gökmen Çiçek’e teslim edilmesi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerince müştereken hazırlanan “Cumhuriyetin Ruhu” konulu folklor gösterisi.

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü müzik dinletisi.

Öğrencilerin şiir okumaları.

Karate kata gösterisi.

Bando dinletisi.

Geçit töreni.