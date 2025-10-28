29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu gerçekleştirildi

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Esentepe Koşu Parkurunda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Koşusuna 6 kategoriden minikler, küçükler, yıldızlar, gençler yaş gruplarından toplam 225 sporcu katıldı. Düzenlenen yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara kupa madalyaları takdim edildi. Kategorilerinde ilk 4 sıraya girecek sporcular 10 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirilecek olan Atatürk Koşusunda Kayseri’yi temsil edecek.

