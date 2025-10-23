29 Ekim’de Erciyes Dağı’na Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek

  • Haberler
Kayseri'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28-30 Ekim 2025 tarihlerinde 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek.

Kayseri’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28-30 Ekim 2025 tarihlerinde 29 Ekim Erciyes Dağı Cumhuriyet Tırmanışı gerçekleştirilecek. Tırmanışa Türkiye’nin çeşitli illerinden birçok dağcı kulüpleri ile birlikte katılacak. Dağcılık Federasyonu tarafından yayınlanan listeye göre tırmanışa Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Manisa, Mersin, Muş ve Samsun illerinden toplamda 84 dağcı katılacak.

Haber Merkezi

