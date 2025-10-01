295 Milyon liralık Yeni Sanayi Kavşağı Çalışmaları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve akıcı hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği büyük ulaşım projelerine bir yenisini daha ekledi. DSİ Kavşağı ile Ağır Sanayi Kavşağı arasında hayata geçirilen Katlı Kavşak Projesi, kentin batı yakasında önemli bir trafik yükünü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara, 28 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başlandı. 295 milyon TL yatırım bedeliyle yürütülen proje kapsamında, trafik ışıkları kaldırılarak akış kesintisiz hale getirilecek, trafik güvenliği ve konforu artırılacak.

Çalışmalar kapsamında ekipler, altyapı deplase işlemlerinin yanı sıra alternatif yan yolların açılmasına da hız verdi. Böylece kavşak çalışmaları süresince ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.

DSİ-Ağır Sanayi Katlı Kavşak çalışmaları süresince, Ağır Sanayi Kavşağı’nın doğu ve batı yönlerine ulaşım, servis yolları üzerinden sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Fen İşleri ekipleri, güzergâh üzerindeki gerekli trafik işaret ve yönlendirme levhalarını da sahaya yerleştirerek sürücülerin güvenliğini ön planda tuttu. Geçici trafik düzenlemelerinin proje tamamlanıncaya kadar süreceği belirtildi.