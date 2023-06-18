3 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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  • 18.06.2023 12:25
  • Güncelleme: 18.06.2023 13:09
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3 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnönü Bulvarı üzerinde 3 araç çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde maddi hasar olurken 2 kişi hafif yaralandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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