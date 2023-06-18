3 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- 18.06.2023 12:25
- Güncelleme: 18.06.2023 13:09
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre İnönü Bulvarı üzerinde 3 araç çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde maddi hasar olurken 2 kişi hafif yaralandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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