3 Araç Birbirine Girdi: 2 Yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnönü Bulvarı üzerinde 3 araç çarpıştı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde maddi hasar olurken 2 kişi hafif yaralandı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobiller çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.