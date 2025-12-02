3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği gerçekleşti

Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen Özel çocukların hazırladığı gösterilerin yer aldığı etkinlik, Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Ülkü Ocakları Melikgazi İlçe Başkanı ve Kayseri Özel Çocukları Topluma Kazandırma Derneği Kurum Müdürü İbrahim Demirağ, “Buradaki amacımız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü çocuklarımızın gösterileriyle kutlamak ve onların her şeyi başarabileceklerini tüm halkımıza gösterebilmektir. Katılımcıların güzel bir program izleyeceklerini düşünüyorum. Bu etkinlikte çocuklarımızın oluşturduğu mehteran takımımız, semazen ekibimiz, dans gruplarımız ve şarkı söyleyen özel öğrencilerimiz yer alacak. Dans gösterilerimiz ve farklı etkinliklerimiz de olacak. Çocuklarımızın yapabildiği tüm etkinlikleri değerlendirerek, içlerinden en güzel ve en özel olanlarını seçtik ve bunları halkımıza sunmaya çalışacağız. Biz her zaman ‘Sevgi her engeli aşar’ sözünün önemli bir karşılığı olduğuna inanıyoruz. Engelli kelimesini de tercih etmiyoruz; özel çocuklarımıza ve özel bireylerimize karşı halkın daha sıcak, samimi, şefkatli ve sevgili yaklaşmasını önemsiyoruz. Onların sosyal alanda, spor alanında ve hayatın her yerinde var olabileceklerini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamda güzel bir gece olacağına inanıyoruz” diye konuştu.