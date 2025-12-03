  • Haberler
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Beyazay Derneği'nden Önemli Açıklama

Türkiye Beyazay Derneği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir basın bildirgesi yayınladı. Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, yaptığı açıklamada, bu özel günün yalnızca bir anma değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artırılması için bir çağrı niteliği taşıdığını vurguladı.

Beyazay Derneği Kayseri Şube Başkanı Mürşide Gonca Aslan, “3 Aralık, yalnızca bir anma günü değil; birbirimizi gerçekten görmenin, anlamanın ve omuz omuza yürümenin çağrısıdır. Engellilik, bir insanın eksikliği değil; toplumun tamamlaması gereken bir sorumluluktur. Her bireyin onurlu, güvenli ve erişilebilir bir hayata sahip olması, insan olmanın en temel hakkıdır” dedi.

Kayseri Şubesi olarak, engelli bireylerin eğitimde, istihdamda, sosyal hayatta ve karar süreçlerinde var olabilmesi için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Aslan, “Çünkü biz, engelleri insanlarda değil, duyarsızlıkta görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aslan, açıklamasında ayrıca, “Bugün, tüm engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine gönlümüzden selam gönderiyor; her adımda yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Daha kapsayıcı bir yaşamı birlikte kuracağımıza yürekten inanıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bu anlamlı açıklama, toplumda engelli bireylere karşı duyarlılığın artırılması ve daha kapsayıcı bir yaşam için ortak bir mücadele çağrısı niteliği taşıyor.

Haber Merkezi

