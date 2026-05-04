3 ayrı suçtan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında 'Hırsızlık', 'Yağma' ve 'Hakaret' suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A.(54) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Hırsızlık", “Yağma” ve “Hakaret” suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A.(54) isimli şahıs saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.