3 bin fidan daha toprakla buluşturuldu

Kayseri’de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 3 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Kayseri’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda sürdürülen ‘Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes’ sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi. Kuşçu Mahallesi’nde gerçekleşen programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, üniversite rektörleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; şölen, bayram havası içerisinde yapılan etkinlikle hem ormanların, ağaçların sayısını arttıracaklarını hem de bu bilinci oluşturacaklarını ifade ederek, "Sadece merkezde değil, 16 ilçede yeşil alan çalışmaları yapıyoruz. Yüzbinlerce ağaç dikiyoruz ve ağaçları büyütmeye özen gösteriyoruz. Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi vesellem) "kıyametin kopacağını bilseniz, elinizde bir ağaç, fidan varsa bunu dikmeliyiz" sözünü hatırlatıyor, bu şuur içinde, bu hassasiyet içinde el ele, gönül gönle bilinç oluşturarak yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ise “Ormanlara ciğerlerimiz diyoruz, ciğerlere bakmazsak birçok hastalığa sebep olabilir. Bizler ciğerlerimizi koruduğumuz gibi ormanlarımızı da koruyacağız” derken, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Yamula Barajı çevresindeki ağaçlandırma programının 2022 yılında başladığını hatırlatarak, 3 yıldır kararlı bir şekilde Yamula Barajı’nın çevresindeki köylerin hepsini kapsayacak şekilde sürdürülen ağaçlandırma programının yapılmasında emeği geçen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Yamula Barajı çevresinde geçen yıl 2 milyon adet fidanın toprakla buluşturulduğunu kaydeden Kayseri Orman Bölge Müdürü İsa Çapkın ise bu yıl da sene sonu itibariyle 1 milyon 200 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları ekipleri tarafından folklor gösterileri düzenledi. Ayrıca Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Himaye Derneği iş birliğinde İçişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen hükümlü mehter takımı da gösteri sundu.

Düzenlenen etkinlik ağaç dikiminin ardından sona erdi.