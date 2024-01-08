3 bin yıllık gacer kadınların kazanç kapısı oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde 3 bin yıllık ata tohumundan üretilen gacer buğdayının unundan mantı, erişte, kurabiye gibi ürünler üreten kadınlar, hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

PAYLAŞ
  • 08.01.2024 12:30
  • Güncelleme: 08.01.2024 12:34
3 bin yıllık gacer kadınların kazanç kapısı oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde 3 bin yıllık ata tohumundan üretilen gacer buğdayının unundan mantı, erişte, kurabiye gibi ürünler üreten kadınlar, hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Develi yöresine ait coğrafi işaretli gacer, kadın kooperatifinde yeniden hayat buldu. 3 bin yıllık ata tohumundan üretilmeye başlanan gacer buğdayının unundan çeşitli ürünler üreten kadınlar, kadın kooperatifiyle güçlerine güç kattı. Gacer unundan mantı, erişte, kurabiye üreten kadınlar, ev ekonomilerine de katkı da bulunuyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in kentte göreve başlamasıyla açılan Develi Kadın Kooperatifinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, ihracat yapmayı amaçlıyor.

Develi Kadın Kooperatifi Başkanı Fatma Karadan, "Kooperatifimizde 1 yıldır aktif olarak çalışıyoruz. Burada unlu mamuller üzerine çalışıyoruz. Mantı, erişte gördüğünüz bu ürünleri arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Gacerli ürünlerimiz var. Burada aynı zamanda gaceri tanıtıyoruz. Gacerli kurabiyelerimiz, gacer ekmeği, unu, bulguru hepsi mevcut. Gacerin şekere, tansiyona, hazımsızlığa, kalp rahatsızlığına ve birçok hastalığa iyi geldiğini biliyoruz. Halkımız da bilinçlensin istiyoruz. Gaceri dünyaya tanıtmak istiyoruz. Burada birçok bayana istihdam sağlamak ve büyümek istiyoruz. İhracat yaparak dünyaya açılmak istiyoruz. Bayanların her alanda olduğunu göstermek istiyoruz. Kadınlarımız da ayaklarının üzerinde dursunlar, özgüvenli olsunlar. Kadın isterse her şeyi başarabilir. Ben bir ev hanımıydım. Şu anda elimden her iş geliyor. Her şeyi yapabilirim. Kendime özgüvenim var. Kadınlarımızda sosyalleşsinler ve çalışsınlar. Kooperatifimizle beraber buradaki kadınlarında özgüvenleri geldi, sosyalleştiler ve çok mutlular. Buraya geldiklerinde kendilerini daha iyi hissettiklerini söylüyorlar. Evlerine de bir katkıda bulunuyorlar. En güzeli de bu" ifadelerini kullandı.

Vali Çiçek’e teşekkür eden Karadan, "Gökmen valimize çok teşekkür ederiz. Emekleri çok, desteği çok. Gerçekten hakkını ödeyemeyiz. Onu da mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum. Çok çalışıp onu mahcup etmeyeceğiz. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ederiz. Büyük destek veriyorlar" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TAREM'de kayıtlar başladı

TAREM'de kayıtlar başladı

Başkan Büyükkılıç, Hal esnafıyla bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Hal esnafıyla bir araya geldi

16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ulaşım A.Ş. 4,5 yılda 522 milyon yolcuya hizmet verdi

Ulaşım A.Ş. 4,5 yılda 522 milyon yolcuya hizmet verdi

Kayserispor son 3 maçta kalesinde 9 gol gördü

Kayserispor son 3 maçta kalesinde 9 gol gördü

Büyükşehir'den 2023 yılında tarımsal üretime 412 ton tohum desteği

Büyükşehir'den 2023 yılında tarımsal üretime 412 ton tohum desteği

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
CHP'nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

CHP’nin Bünyan ve Akkışla Belediye başkan adayı belli oldu

4
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

5
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

6
ERÜ'de Ameliyatlar artık 'Robot' ile Yapılacak

ERÜ'de Ameliyatlar artık 'Robot' ile Yapılacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BBP'li Cengiz Göksün: 'Felahiye, şehrimizin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi'

BBP’li Cengiz Göksün: “Felahiye, şehrimizin en geri kalmış ilçelerinden bir tanesi”

Türk Harb-İş Sendikası protesto amacıyla Ankara'ya yürüyor

Türk Harb-İş Sendikası protesto amacıyla Ankara’ya yürüyor

DAHA FAZLA
Maç çıkışı iki futbolcusu bıçaklanan Gaziosmanpaşaspor ligden çekildi

Maç çıkışı iki futbolcusu bıçaklanan Gaziosmanpaşaspor ligden çekildi

Arıkan, '2023 hedeflerine göre dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağız dediler 17'inciliğe düştük'

Arıkan, ”2023 hedeflerine göre dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alacağız dediler 17’inciliğe düştük”

SP'li Arıkan, 'En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız'

SP'li Arıkan, 'En doğru adayla seçmenimizin huzuruna çıkmış olacağız'

3 bin yıllık gacer kadınların kazanç kapısı oldu

3 bin yıllık gacer kadınların kazanç kapısı oldu

Kabakcı: 'Kayseri'de spor ile tanışmayan çocuk kalmayacak'

Kabakcı: 'Kayseri'de spor ile tanışmayan çocuk kalmayacak'