3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor

Kayseri’de yaşayan Osman Köseoğlu, 11 yaşında babasının Kapalı Çarşı’daki dükkanında ayakkabı tamirciliğine başladı. Uzun yıllar babasıyla çalışan Köseoğlu, babası mesleği bıraktıktan sonra kendi sürdürmeye devam etti. Köseoğlu, çocuk yaşta başladığı mesleği 36 yıldır sürdürüyor. “Uzun yıllardan beri bu mesleği yapıyorum. Nereden baksan 36 seneden beri bu işe devam ediyorum. Aynı fedakarlıkla işime devam ediyorum. Burayı babam bana bıraktı. Ne bıraktıysa devam ediyoruz. Bizim işimiz ayakkabıları güzel bir şekilde tamir edip müşterimize temiz bir şekilde teslim etmek. Herhangi bir şikayeti olmadan teslim ettiğimiz de bizden mutlusu yok. Zorluğu da söylemek gerekirse, çok değişik ayakkabılar geldiğinde zorluk olur. O zorluğu da yeniyoruz” ifadelerini kullandı.

“AYAKKABININ DURUMUNA GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR”

Ayakkabı tamirat fiyatının, ayakkabının durumuna göre değiştiğini söyleyen Köseoğlu, “Genellikle orta kesim geliyor. Yaşlı insanlar geliyor. Yani ayakkabıyı atmamak için, elinden geleni yapmak için, geçim sıkıntısı olan insanlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ayakkabının durumuna göre fiyat değişiyor. 10 liradan başlıyor, 100 liraya kadar değişiyor. Sadece ayakkabı tamiri üzerine, baba mesleğimize devam ediyoruz” dedi.