  • Haberler
  • Gündem
  • 3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor

3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor

Kayseri'de yaşayan 3 çocuk babası Osman Köseoğlu (47), babasından devraldığı ayakkabı tamirciliği mesleğini 36 yıldır sürdürüyor.

3 çocuk babası, 36 yıldır ayakkabı tamir ederek geçimini sağlıyor

Kayseri’de yaşayan Osman Köseoğlu, 11 yaşında babasının Kapalı Çarşı’daki dükkanında ayakkabı tamirciliğine başladı. Uzun yıllar babasıyla çalışan Köseoğlu, babası mesleği bıraktıktan sonra kendi sürdürmeye devam etti. Köseoğlu, çocuk yaşta başladığı mesleği 36 yıldır sürdürüyor. “Uzun yıllardan beri bu mesleği yapıyorum. Nereden baksan 36 seneden beri bu işe devam ediyorum. Aynı fedakarlıkla işime devam ediyorum. Burayı babam bana bıraktı. Ne bıraktıysa devam ediyoruz.  Bizim işimiz ayakkabıları güzel bir şekilde tamir edip müşterimize temiz bir şekilde teslim etmek. Herhangi bir şikayeti olmadan teslim ettiğimiz de bizden mutlusu yok. Zorluğu da söylemek gerekirse, çok değişik ayakkabılar geldiğinde zorluk olur. O zorluğu da yeniyoruz” ifadelerini kullandı. 
“AYAKKABININ DURUMUNA GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR”
Ayakkabı tamirat fiyatının, ayakkabının durumuna göre değiştiğini söyleyen Köseoğlu, “Genellikle orta kesim geliyor. Yaşlı insanlar geliyor. Yani ayakkabıyı atmamak için, elinden geleni yapmak için, geçim sıkıntısı olan insanlara ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ayakkabının durumuna göre fiyat değişiyor. 10 liradan başlıyor, 100 liraya kadar değişiyor. Sadece ayakkabı tamiri üzerine, baba mesleğimize devam ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

Doğal Ürünler Pazarında Sezon Hazırlığı
Doğal Ürünler Pazarında Sezon Hazırlığı
Canlı Yayında Sürpriz Anlar: İşçiler Stüdyoyu Bastı
Canlı Yayında Sürpriz Anlar: İşçiler Stüdyoyu Bastı
Mobilya Kenti Kayseri'ye Rakip mi Geliyor?
Mobilya Kenti Kayseri’ye Rakip mi Geliyor?
Milletvekili Cıngı: 'Her yıl ortalama 1 ila 1,5 milyon vatandaşımız iş hayatına kazandırılıyor'
Milletvekili Cıngı: ‘Her yıl ortalama 1 ila 1,5 milyon vatandaşımız iş hayatına kazandırılıyor’
Fenerbahçe'den Kayserispor maçındaki taşkınlıklarla ilgili açıklama
Fenerbahçe’den Kayserispor maçındaki taşkınlıklarla ilgili açıklama
Meclis Üyesi Ekinci, 'Faaliyet raporunda yine kredilerin bolca kullanıldığı bir dönemi gördük'
Meclis Üyesi Ekinci, “Faaliyet raporunda yine kredilerin bolca kullanıldığı bir dönemi gördük”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!