3 ilçede üreticiler zirai dona karşı sprinkler sistemiyle önlem aldı

Kayseri'nin Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçeleri üçgeninde etkili olan soğuk hava nedeniyle meyve üreticileri zirai dona karşı sprinkler sistemiyle önlem aldı. Üreticiler, olası zararın birkaç gün içinde netleşeceğini belirtti.

2025 yılında yaşanan zirai don olayının yıldönümünde benzer bir soğuk hava dalgası etkili oldu. Kayseri’nin Yahyalı, Yeşilhisar ve Develi ilçeleri arasında kalan bölgede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düştü. Bölgede bulunan meyve üreticileri, olası don zararına karşı tedbir amacıyla bahçelerinde sprinkler (yağmurlama) sistemlerini devreye aldı. Üreticiler, özellikle gece saatlerinde etkisini artıran soğuk havaya karşı yoğun çaba sarf etti.
Mustafabeyli Mahallesi Soğla mevkiinde bahçesi bulunan üretici Ahmet Sarıçiçek, 11 Nisan’ı 12 Nisan’a bağlayan gece sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düşmesi üzerine sprinkler sistemini çalıştırdıklarını belirtti. Sarıçiçek, “Gece oluşan buzlanma, sabah güneşin etkisiyle havanın ısınmasıyla birlikte eridi. Bu ani hava değişikliğinin meyvelere zarar verip vermediği ise 2 gün sonra belli olacak” dedi.
