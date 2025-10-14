  • Haberler
3 ilde toplam 106 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Kayseri, Antalya ve Amasya adli makamlarınca 6 aranma kaydı ile aranan ve toplam 106 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süre ile ortak yürütülen saha çalışmaları sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; "Hırsızlık" suçları nedeniyle Kayseri, Antalya ve Amasya Adli Makamlarınca 6 aranma kaydı ile aranan ve toplam 106 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan T.Ç. (35) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

