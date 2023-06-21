3 Kadın hırsızlık suçundan kıskıvrak yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik kentte farklı adreslere 9 ekiple eş zamanla operasyon düzenledi.

Operasyonda; hakkında ‘konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ‘mala zarar verme’, ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçlarından toplam 11 yakalama emri ile aranan ve 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. P., hakkında aynı suçlardan ve 8 ayrı yakalama emri ile aranan E.U. ile yine aynı suçlardan aranan A.Ç. isimli kadınlar kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerden E.U.’nun çeşitli tarihlerde İstanbul’da da 3 farklı ‘ikametten hırsızlık’ olayı dosyasından firar olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan kadın şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.